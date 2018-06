Etioopia peaministri valimiskampaaniat raputas surmav plahtavatus

Etioopia uue peaministri C



Abiy Ahmedi sõnul sai laupäeval tema valimisüritusel aset leidnud plahvatuses surma mitu inimest.

Ahmed väidab, et tegemist on läbikukkunud katsega nende poolt, kes ei soovi ühist Etioopiat, vagebsab

Uus peaminister viidi täna hommikul pealinnas asuvalt Meskeli väljakult kibekiirelt minema, kui toimus plahvatus, mis kärgatas arvatavasti rahvamassi keskele heidetud granaadist.

Etioopiat on juba aastaid räsinud vägivaldsed meeleavadlused. Härra Abiy astus ametisse veebruaris, kui eelmine peaminister pani ootamatult ameti maha.

Ta on esimene Etioopia liider, kes on etnilisest Oromo rahvast. See on olnud peamine põhjus kolm aastat kestnud ja sadu elusid nõudnud meeleavalduste taga. Kuigi tegemist on riigi suurima rahvusgrupiga, on Oromo rahvast poliitiliselt, kultuuriliselt ja majanduslikult tagakiusatud.

Etioopia valitsust süüdistatakse inimõiguste rikkumises, sealhulgas dissidentide piinamises ja mõrvamises.

Uus peaminister alustas enda valitsemisaega reformidega, mis leevendavad riigi võimuhaaret, sealhulgas sadade telekanalite ja veebilehtede taasavamisega. Reedel peatas mässuliste grupp Ginbot 7 valitsusvastase tegevuse väites, et uue Abiy Ahmedi reformid annavad lootust „päris demokraatiaks“.