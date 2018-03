Eskorttüdruk Nastja Rõbka väidab, et tal on salvestised Venemaa sekkumise kohta USA valimistesse

Nastja Rõbka Foto: Kaader videost

Valgevene päritolu eskkorttüdruk Nastja Rõbka, kellel on lähedased sidemed mõjuka Vene oligarhi Oleg Deripaskaga, ütles eile Tais, kus ta vahi alla viibib, et tal on enam kui 16 tundi audiosalvestusi, mis võivad aidata heita valgust Venemaa sekkumisele USA 2016. aasta presidendivalimisesse, kirjutas New York Times.