Esimene suurem ahistamisskandaal Saksamaal: tuntud režissöör ründas hotellitubades näitlejannasid

Esimene tuntud mees on #MeToo naiste ahistamise vastase kampaania raames sihikule võetud ka Saksamaal. Mitu naist süüdistab enese seksuaalses ahistamises tuntud režissööri Dieter Wedelit, teatas nädalalehe Die Zeit lisa Zeitmagazin. Wedel eitab süüdistusi kategooriliselt.

Zeitmagazinis avaldatud täielikus artiklis astuvad oma nime all üles endised näitlejannad Jany Tempel ja Patricia Thielemann. Veel üks naine, kes jääb artiklis anonüümseks, kinnitab süüdistusi, vahendab Der Spiegel.

Zeitmagazini teatel on nii Tempel ja Thielemann kui ka Wedel oma versioone vande all kinnitanud.

Tempel ütles Zeitmagazinile, et Wedel võttis ta 1996. aastal ühes Müncheni hotellitoas kohtumisel vastu hommikumantlis.

„Ta haaras minust jõuga kinni ja surus vastu seina,” ütles Tempel, kes enese sõnul hüüdis: „Palun ei.” Wedel heitis ta selle peale voodisse ja sundis seksuaalvahekorda, teatas Tempel.

Wedel eitas Zeitmagazinile kogu seda kirjeldust. Wedeli sõnul oli tal Tempeliga lühike suhe.

Thielemanni sõnul muutus Wedel tema suhtes pealetükkivaks 1991. aastal Bremeni hotellitoas. Zeitmagazini artikli järgi avas Wedel ettehoiatamata Thielemanni pluusi ja püüdis teda selili voodile lükata. Naine avaldas vastupanu ja karjus Wedeli peale. Wedel vajutas Thielemanni sõnul ka tema kaelale.

„Ma hakkasin väga kartma ja kaitsesin ennast kogu jõuga,” ütles Thielemann Zeitmagazinile. Tal õnnestus Wedeli käest lahti pääseda. Wedel eitab ka neid süüdistusi.

2000. aastate algul karjus Wedel Zeitmagazini teatel filmi „Affäre Semmeling” võtetel kogu võttegrupi ees ühe näitlejanna peale ja avaldas talle kogu võtete aja survet. Filmi tootmises osalenud kaameramees ja veel üks meeskonna liige seostavad seda sellega, et näitlejanna oli varem Wedeli seksuaalsed lähenemiskatsed tagasi tõrjunud – nii oli naine neile öelnud. Zeitmagazini teatel kinnitas seda ka naine ise.

Wedel ei eita võtteplatsil kõva hääle tegemist, kuid sellel ei olnud tema sõnul mingit tegemist seksuaalsete nõudmiste või lähenemistega naistele. Enese sõnul väljendas Wedel nii näitlejannale oma arusaamatust halva ettevalmistuse või ebapiisava ande üle.

Wedel on üks Saksamaa väljapaistvamaid filmi- ja seriaalirežissööre. Tema suurim saavutus on olnud 1970. aastal valminud „Gedenktag” 1953. aasta 17. juuni ülesõusust Ida-Berliinis. Tuntud on ka tema Semmelingi perekonna lood „Einmal im Leben” ja „Alle Jahre wieder” (1976), mis kujutavad satiiriliselt Semmelingide majaehitust ja puhkusereisi.

Seriaal „Der große Bellheim” rääkis kaubamaja juhist ning „Der König von Sankt Pauli” Hamburgi punaste laternate piirkonna elust.

Aastatel 2003-2014 oli Wedel Niebelungide festivali intendant ja pärast seda on ta juhtinud Bad Hersfeldi festivali.