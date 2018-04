ESA: Hiina kosmosejaam kukub Maale lähima ööpäeva jooksul

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) andis oma arvutuste põhjal teada, et taevast alla sajav Hiina kosmosejaam jõuab Maa atmosfääri juba lähima ööpäeva jooksul.

Antud prognoos ühtib hiinlaste enda arvutustega, mille kohaselt kukub kosmosejaam alla lähima 24 tunni jooksul. Jaama orbiidi geomeetria tõttu võib välistada vaid võimaluse, et fragmente kukub kuhugi põhja poole kui 43 kraadi põhjalaiust või lõuna poole kui 43 kraadi lõunalaiust, kuid rohkem täpsemini ei ole võimalik kosmosejaama allakukkumispaika ennustada, vahendab uudistekanal BBC.

8,5 tonni kaaluv kosmosejaam ähvardab atmosfääris põlema süttida ja laguneda, misjärel see tõotab juba väga suurte, sajakiloste rahmakatena taevast alla sadada.

Teadlaste sõnul ei saa välistada, et osa tükke sajab alla rahvarohketesse paikadesse: kuigi selle tõenäosus on imeväike, ei ole see siiski olematu, hoiatas Harvardi Ülikooli astrofüüsik Jonathan McDowell.

Hiina esimene kosmosejaam, Tiangong-1 saadeti orbiidile ligi seitse aastat tagasi, mil selle eesmärk oli näitada riigi ambitsioone tõusta kosmose suurjõudude hulka. Jaama kasutati nii mehitatud kui mehitamata missioonideks ja seda külastas 2012. aastal ka Hiina esimene naisastronaut Liu Yang.

Mullu kevadel teatati põhjendusi jagamata, et Tiangong-1 missioon on läbi. Mõni kuu hiljem tuli hiinlastel lõpuks spekulatsioone kinnitada ja tunnistada, et neil ei ole enam jaama üle kontrolli ja see kukub peatselt taevast alla.