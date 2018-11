Erkki Bahovski: Briti parlamendi toetus Brexiti lepingule on kaheldav

Bahovski ütles Delfile, et saab oma hinnangus Brexiti lepingu projektile toetuda praegu vaid refereeringutele ja reaktsioonidele, sest lepingi tekst on ise 585 lehekülge pikk ja ta on jõudnud lugeda sellest mõningaid osi.

"Tundub, et suurimat tüli tekitab Põhja-Iirimaa küsimus, sest piirkond saab teatava eristaatuse, küll ajutise piiriprobleemi lahendamiseni, aga ikkagi," märkis Bahovski. "Šotlased on juba küsinud, kuidas saab Põhja-Iirimaa jääda tolliliitu, aga nemad mitte."

Bahovski sõnul on selge, et mis tahes lepe oleks sünnitanud Ühendkuningriigis vastuolusid, sest kogu Brexiti teema on ühiskonda selgelt lõhestanud. "Ka nüüd, kui valitsusest on lahkunud juba mitu ministrit ja DUP ehk Iiri unionistlik partei, kellele toetub Theresa May valitsus, on teatanud vastuseisust lepingule, näeme, et lõhestumine pole kuskile kadunud," tõdes Bahovski.