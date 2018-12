Eriprokurör soovitab Trumpi eksnõunikku vangistusest säästa: too andis olulisi tunnistusi

Flynn tunnistas end aasta tagasi süüdi FBI-le valetamises Vene suursaadikuga toimunud kontaktide ja Türgi heaks tehtud lobitöö kohta ja ootab seniajani kohtuotsust. Eilses dokumendis märgib Mueller, et kohtualune andis uurimisele infot mitme käimasoleva kriminaalasja kohta. Samuti kirjutas Mueller, et Flynni ülestunnistus on tõenäoliselt aidanud mõjutada ka teisi asjaga seotud isikuid uurimisega koostööd tegema. Kõike seda arvestades soovitab süüdistaja Flynnile vanglakaristust mitte määrata.

Flynn osales tunnistajana 19 ülekuulamisel ja andis üle dokumente ning kirjavahetust. Dokumendi avalikust versioonist on välja redigeeritud ohtralt olulist infot käimasolevate kriminaalasjade kohta. Samuti jäävad esialgu salajaseks osad Flynni ennast puudutava süüdistuse detailid. Ülestunnistuses ütles Flynn, et suhtles Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga kaks korda 2016. aasta detsembris ja valetas selle kohta hiljem uurijatele. Washington Post märgib, et tookord jäi vastamata kaks peamist küsimust: kelle korraldusel Flynn Venemaaga suhtles ja miks ta otsustas selle kohta valetada.

Reedel esitab Mueller kohtule Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti kohtuasjas avalduse, mis selgitab Manafortiga toimunud koostöömenetluse lõpetamist. Süüdistajate sõnul rikkus septembris süüd tunnistanud ja prokuröridega koostööd alustanud Manafort lubadust ja andis valeütlusi. Augustis mõistis kohus ta süüdi maksu- ja pangapettuses, septembris tunnistas ta end süüdi ka rahapesus ja välisagentide seaduse rikkumises.