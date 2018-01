Eriprokurör Mueller tahab Venemaa USA valimistesse sekkumise juurdluse raames ilmselt küsitleda ka Trumpi

Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse uuriv eriprokurör Robert Mueller ütles eelmisel kuul president Donald Trumpi advokaatidele, et taotleb tõenäoliselt ka presidendi küsitlemist, teatasid kaks asjaga kursis olevat allikat ajalehele New York Times.

Ametlikku taotlust ei ole esitatud ega mingit kuupäeva paika pandud. Valge Maja ametnikud peavad seda märgiks, et Muelleri juurdlus Trumpi kohta võib lõpule läheneda. Sellest hoolimata oleks liialdusi sisaldavate avalduste ja alusetute kinnituste poolest tuntud istuva presidendi küsitlemise lubamine nende jaoks õiguslik risk. Mueller on juba esitanud süüdistused Trumpi neljale endisele abile. Kõiki süüdistatakse võimudele valetamises.

Trumpi advokaadid on juba ammu oodanud, et Mueller laseb lõpuks rääkida ka presidendil endal. Valge Maja vanemadvokaat selles asjas Ty Cobb on juba kuid lubanud täielikku koostööd, öeldes, et Trumpil pole midagi varjata.

Trumpi advokaadid püüavad ilmselt kindlaks määrata küsitluse reeglid või anda vastused kirjalikele küsimustele. Kui Trump peaks otsesest koostööst keelduma, võib Mueller vastata vandekohtu kutsega.

Ühe nende arutlustega kursis oleva isiku sõnul näib Mueller enim huvitatud olevat küsimuste küsimisest endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey vallandamise kohta, mitte laiema võimaliku Venemaaga kokkumängu kohta. Need teemad viitavad huvile selle kohta, kas Trump võis püüda õigusemõistmist takistada.

Õigusemõistmise takistamise juurdlus keskendub sellele, kas Trump rikkus seadust, paludes Comeyl lõpetada juurdlus Flynni kohta ning kas Trump vallandas Comey, et takistada FBI juurdlust Venemaaga seotud asjade üle.

Muelleril on Trumpi küsitlemiseks kolm valikuvõimalust: kirjalikud küsimused, küsitlemine uurijate poolt või kutse ilmuda vandekohtu ette. Õigusekspertide sõnul tahab Mueller kindlasti Trumpiga otse ja isiklikult rääkida. Trumpi advokaadid ei taha ekspertide sõnul kindlasti seda, et Mueller paneks Trumpi üksi vandekohtu ette, kus advokaadid tavaliselt kohal ei ole.