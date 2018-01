Eriprokurör Mueller tahab Trumpi üle kuulata, juba on küsitletud ka justiitsminister Jeff Sessionsit

USA meedia teatas eile, et Donald Trumpi kampaania ja Venemaa võimalikku sobingu uurimiseks volitatud eriprokurör Robert Mueller soovib lähinädalatel küsitleda ka presidenti ennast.

Esimesena teatas uudisest Washington Post. Samuti tuli eile teade, et Mueller on küsitlenud juba ka justiitsminister Jeff Sessionsit ja endist FBI juhti, maikuus vallandatud James Comeyt. Washington Posti teatel soovib Mueller Trumpi küsitleda eeskätt Comey vallandamise asjaolude selgitamiseks. Trump on varem toonud avalikkusele Comey vabastamiseks erinevaid põhjendusi, öeldes muuhulgas NBC intervjuus, et üheks põhjuseks oli "see Venemaa asi." New York Times lisab, et Mueller plaanib ilmselt küsida ka Trumpi vallandatud julgeolekunõuniku Michael Flynni kohta, kes tunnistas end mullu FBI-le valetamises süüdi ja teatas, et teeb uurimisega koostööd.

Sessions kuulati üle eelmisel nädalal, nagu kinnitas ka justiitsministeeriumi pressiesindaja. New York Timesi teatel kestis ülekuulamine mitu tundi. Comey ülekuulamine toimus läinud aastal ja keskendus tema poolt koostatud memodele, mis puudutasid presidendiga toimunud kohtumisi. Comey väitel avaldas Trump talle survet, et Flynni välismaiseid kontakte puudutav uurimine lõpetataks.

Eelmisel nädalal teatas CNN, et ülekuulamist ootab ka Valge Maja endine strateegianõunik Steve Bannon, kes on samuti lubanud Muelleriga koostööd teha.