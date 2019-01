Eriprokurör Mueller esitas süüdistuse Trumpi pikkaaegsele sõbrale Roger Stone’ile

Stone vahistati ja ta peaks ilmuma täna Floridas Fort Lauderdale’is kohtu ette, vahendab ABC News.

Stone, keda peetakse inimeseks, kes veenis Trumpi poliitikasse minema, oli Trumpi valimiskampaania nõunik, aga lahkus meeskonnast 2015. aastal.

Eriprokuröri süüdistus on seotud Stone’i väidetavate kontaktidega WikiLeaksi asutaja Julian Assange’iga 2016. aasta suvel. Stone on öelnud korduvalt, et ei ole kunagi Assange’iga rääkinud ja tal ei ole olnud ka vahemeest temaga suhtlemiseks.

Muelleri huvi Stone’i ja WikiLeaksi vastu tuleneb USA luurekogukonna 2017. aasta jaanuaris avaldatud raportist, milles öeldakse, et WikiLeaks kasutas relvana ja avaldas kahjustavat informatsiooni demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni ja tema kampaania kohta, mille edastas WikiLeaksile Vene valitsuse häkker.

Juulis ütles Stone ABC Newsile, et tema on see Trumpi kampaania ametnik, kes väidetaval suhtles Vene häkkeritega, nagu kirjeldatakse Muelleri 13. juulil tosinale häkker Guccifer 2.0-na esinenud Vene luureametnikule esitatud süüdistuses. Selles süüdistuses väidetakse, et 12 venelast tegelesid demokraatide ja Clintoni abide häkkimisega 2016. aasta valimiskampaania ajal. Stone on öelnud, et tema lühike suhtlus Twitteris Guccifer 2.0-ga ei oma mingit tähtsust, ning on eitanud, et teadis, et selle konto taga olid Vene agendid.