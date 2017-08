Eriprokurör Mueller andis välja vandekogu kohtukorraldused seoses Trumpi poja kohtumisega Vene advokaadiga

Venemaa katseid häirida eelmise aasta USA presidendivalimisi uuriv eriprokurör Robert Mueller andis välja vandemeeste kogu kohtukorraldused seoses Donald Trump Jr-i kohtumisega Vene advokaadiga 2016. aastal Trump Toweris, teatas asjaga kursis olev allikas.

Korraldustega nõutakse välja dokumente ja tunnistusi inimestelt, kes on kohtumisega seotud, teatab CNN. See kohtumine sattus luubi alla pärast seda, kui selgus, et enne kohtumist vahetatud e-kirjad viitasid sellele, et venelased pakkusid kahjustavat informatsiooni demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta. Muelleri vandemeeste kogu tegevusest teatasid kõigepealt Wall Street Journal ja Reuters.

Muelleri uurijate meeskond uurib jätkuvalt, kas president Donald Trump või mõni tema kampaaniameeskonna liikmetest mängis kampaania ajal kokku venelastega.

Muelleri büroo esindaja keeldus teateid kommenteerimast.

Föderaaluurijad on haaranud kinni Trumpi ja tema kaastöötajate finantssidemetest Venemaaga kui kõige lootustandvamast suunast juurdlusega edasiliikumiseks, teatasid allikad CNN-ile.

Finantssidemete võrgustik võib anda konkreetsema tee edasi potentsiaalse süüdistuse esitamiseni kui laiemad ja segasemad küsimused kokkumängu kohta 2016. aasta kampaania ajal, ütlesid allikad. Mais teatati, et föderaalprokuratuur on andnud välja vandemeeste kogu ette ilmumise kutsed Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni kaastöötajatele. Mueller võttis juurdluse üle mai keskel.