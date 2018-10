Erdoğani sõnul on mõned kohad Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis üle värvitud

Türgi politsei sisenes eile esimest korda konsulaadihoonesse ja tegutses seal üheksa tundi. Erdoğani sõnul otsiti mürgiseid aineid, vahendab Reuters.

Türgi ametnikud on öelnud, et võimudel on audiosalvestus, mis viitab sellele, et Khashoggi tapeti konsulaadis, ning nad on jaganud tõendeid ka teiste riikide, sealhulgas Saudi Araabia ja USA-ga. Saudi Araabia eitab igasugust osalemist Khashoggi kadumises.

„Minu lootus on, et me saame jõuda järeldustele, mis annavad meile põhjendatud seisukoha nii kiiresti kui võimalik, sest juurdlus on suunatud paljudele asjadele, nagu toksilised materjalid ja nende materjalide kõrvaldamine ülevärvimisega,” ütles Erdoğan Ankaras ajakirjanikele.

Türgi diplomaatiline allikas ütles, et uurijad kavatsevad otsinguid täna laiendada Saudi Araabia konsuli residentsile.