Erdoğani sõnul hakkab Türgi boikottima USA elektroonikat

Näitamata mingit märki taganemise kohta vastasseisus USA-ga teatas Erdoğan, et Türgi lõpetab USA-s toodetud iPhone’ide ostmise ja ostab nende asemel Korea Samsunge või Türgi Vesteleid, vahendab Associated Press.

„Kui neil on iPhone, siis mujal on Samsung. Meil on Vestel,” ütles Erdoğan.

Pole selge, kuidas Erdoğan kavatseb boikotti jõustada.

Erdoğan kordas ka üleskutset türklastele, et nad vahetaksid oma dollarid Türgi liirideks, et riigi rahaühikut tugevdada.

Türgi liiri väärtus on järsult langenud mure tõttu Erdoğani majanduspoliitika pärast ja USA sanktsioonide tõttu seoses USA pastori jätkuva vangis hoidmisega Türgis.