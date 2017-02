Erdogan: Türgi vägede sissetungi eesmärk on jõuda Süüria linna Raqqani

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles pühapäeval, et Türgi vägede Süüriasse sissetungi lõppeesmärk ei ole pelgalt võtta Islamiriigilt al-Babi linn, vaid puhastada kogu piiriregioon, sh Raqqa džihadistidest.

„Meie lõplik eesmärk on puhastada 5000 ruutkilomeetri suurune ala,“ ütles Erdogan pressikonverentsil enne ametlikku visiiti Pärsia lahe riikidesse Bahreini, Saudi Araabiasse ja Katari.

Türgi valitsus toetab juba pikemat aega „turvatsoonide“ loomist tsiviilisikutele Süüria põhjaaladel, mis puhastati nii Islamiriigi kui ka kohaliku kurdide sõjalise organisatsiooni YPG võitlejatest, kuid leiab, et selleks on vaja piirkonna kohal kehtestada lennukeelutsoon.

Erdogan märkis, et arutas seda plaani Ameerika Ühendriikide ja Venemaaga. Türgi on valmis omalt poolt looma vajaliku infrastruktuuri, et vältida migratsiooni Süüriast ja võimaldada senistel põgenikel koju tagasi pöörduda, sõnas ta.