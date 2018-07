Erdoğan õnnistas oma uued presidendivolitused sisse väimehe rahandusministriks määramisega

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan juhatas uue presidentaalse valitsemissüsteemi sisse oma väimehe rahandusministriks panemisega.

Vaid tunde pärast uute ulatuslike volitustega ametisse vannutamist pealinnas Ankaras toimunud tseremoonial nimetas Erdoğan oma uue valitsuse rahandusministriks Berat Albayraki, vahendab Reuters.

See teade ja tuttavate turusõbralike ministrite puudumine valitsuses pani Türgi liiri kukkuma.

Erdoğanist on nüüd saanud Türgi kõige suurema võimuga juht pärast vabariigi rajajat Mustafa Kemal Atatürki.

Kui aga Atatürk muutis vaese sultaniriigi Euroopa äärealal ilmalikuks läände vaatavaks vabariigiks, püüab Erdoğan tuua tagasi islamiväärtusi.

„Me jätame selja taha süsteemi, mis on minevikus meie maale maksma läinud kallist hinda poliitilise ja majandusliku kaosena,” ütles Erdoğan eile õhtul.

Uue süsteemi järgi on peaministri amet kaotatud ja president valib oma kabineti, reguleerib ministeeriume ja võib kõrvaldada riigiametnikke – kõike seda ilma parlamendi nõusolekuta.

Erdoğan on öelnud, et suure võimuga täidesaatev presidentuur on elutähtis majanduskasvu ja julgeoleku tagamiseks pärast 2016. aasta sõjalise riigipöörde katset.