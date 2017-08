Erdoğan lasi lahti tuhatkond riigiteenistujat ja suurendas oma volitusi

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan andis täna välja kaks korraldust, millest üks kõrvaldab ametist veel mitusada riigiteenistujat ja teine suurendab riigijuhi võimu riikliku julgeolekuagentuuri üle, kasutades ära oma erakorralisi volitusi pärast mullust riigipöördekatset.

Ankara on sestsaadik töölt kõrvaldanud juba enam kui 150 000 riigiteenistujat ja saatnud trellide taha umbes 50 000 inimest, kelle seas on nii sõjaväelasi, politseinikke kui riigiametnikke, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Vastuoluline korraldus, mis avaldati kohaliku riigiteataja veergudel, vabastab ametist enam kui 900 avaliku sektori töötajat mitmetest ministeeriumidest, avalikest institutsioonidest ja sõjaväest.

Ühtlasi avaldati teinegi korraldus, mille kohaselt on riikliku julgeolekuagentuuri (MIT) direktoril vaja president Erdoğani nõusolekut, et olla uurimise all või esineda tunnistajana. Õigusaktide muutused võimaldavad senisest paremini ka uurida seadusandjaid võimalike kuritegude eest, mille nad panid toime enne või pärast oma ametisse valituks saamist.