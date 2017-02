Erdoğan kiitis heaks tema volitusi laiendava põhiseadusreformi eelnõu

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kiitis heaks põhiseadusreformi eelnõu, sillutades sellega teed presidentaalsele valitsemissüsteemile. Asepeaminister Numan Kurtulmuşi sõnul toimub referendum selles küsimuses 16. aprillil.

Erdoğani väitel annab reform keerulistel aegadel stabiilsust ning hoiab ära varasemate habraste koalitsioonide naasmise. Oponendid kardavad aga, et pannakse alus üha autoritaarsemale valitsemissüsteemile, vahendab Reuters.

Lühikeses avalduses presidendiadministratsiooni veebilehel öeldakse, et eelnõu saadeti peaministri büroosse, et see avaldataks ja referendumile pandaks.

„Presidendi heakskiiduga on kõigi silmad nüüd YSK-l (ülemvalimiskomisjon). YSK teatab ilmselt, et sobiv kuupäev referendumi jaoks on 16. aprill,“ ütles Kurtulmuş ajakirjanikele.

Parlament kiitis eelnõu heaks eelmisel kuul. Kui see referendumil heaks kiidetakse, võib Erdoğan ametisse jääda kuni 2029. aastani.

President saab reformiga õiguse anda välja dekreete, kuulutada välja erakorralised volitused, määrata ministreid ja kõrgeid riigiametnikke ning parlamenti laiali saata. Kaks peamist opositsioonierakonda leiavad, et see jätab Erdoğani võimu tasakaalustamata.