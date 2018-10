Erdoğan: Khashoggi mõrvati konsulaadis vägivaldselt

Erdogan: "Türgi võimud tegid kindlaks, et Khashoggi ei lahkunud Saudi Araabia konsulaadist ja alustati juurdlust.

Me ei süüdista kedagi ilma tõenditeta.

17 päeva pärast juhtunut tunnistas Saudi Araabia, et Khashoggi mõrvati konsulaadis. Saudi Araabia kuningas ütles, et 18 inimest vahistati.

Meie informatsiooni järgi mõrvati Khashoggi vägivaldselt. Meil on tugevad tõendid.

Miks kohtusid 15 inimest mõrvapäeval Istanbulis? Kus on Khashoggi surnukeha? Kas neil oli kohalik kaasosaline, kes see oli? Kõik küsimused peavad saama vastuse.

On selge, et mõrv oli plaanitud. Me jätkame analüüsi ja juurdlust. Ma usun kuningas Salmani, aga mõrva peaks uurima sõltumatu ja neutraalne komisjon. Türgi uurib asja lõpuni.

18 vahistatud inimesele tuleks süüdistus esitada Istanbulis."