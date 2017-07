Erdoğan: annan kõhklemata loa reeturitel pead maha võtta

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles riigipöördekatse esimesel aastapäeval, et allkirjastab surmanuhtluse taastava seaduse ilma igasuguse kõhkluseta.

„Me võtame neil reeturitel pead maha,“ lubas Erdoğan laupäeval Istanbulis tuhandetele toetajatele.

„Kui surmanuhtlust taastav akt seadusandjate tunnustuse saab, allkirjastan ma selle ilma igasuguse kõhkluseta,“ ütles ta. „Ma olen oma otsuses kindel ja mind ei huvita, mida inimesed võivad sellest arvata.“

Erdogani sõnul tuleb võimudel jõuliselt toimetada, sest türklastel on tohutult vaenlasi, kelle soov on riik hävitada. Ta õigustas kümnete tuhandete inimeste vahistamist ja vallandamist riigipöördekatse järel, öeldes, et nende näol on tegu reeturitega, kelle saatus ei peaks türklastele korda minema.

Ühtlasi avaldas ta tänu neile, sh parlamendisaadikutele, kes aitasid mullust riigipöördekatset nurjata. „Tavalistel inimestel ei olnud sel ööl relvi, neil olid lipud, ja mis on kõige tähtsam, neil oli usk,“ märkis riigipea.