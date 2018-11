Erakordne sõnavõtt: Trumpi vastu astus välja USA ülemkohtu eesistuja

Robertsi sõnavõtt oli tema esimene avalik vastus Trumpile viimase pideva kriitika asjus föderaalkohtute aadressil. Trumpi oponendid on nimetanud tema kohtunike kritiseerimist rünnakuks õigusriigi vastu USA-s, vahendab Reuters.

„Meil ei ole Obama kohtunikke ega Trumpi kohtunikke, Bushi kohtunikke ega Clintoni kohtunikke,” ütles endise presidendi George W. Bushi ametisse nimetatud konservatiiv Roberts ülemkohtu välja antud avalduses vastuseks meedia päringule.

„Mis meil on, on erakordne grupp pühendunud kohtunikke, kes annavad oma ühtlase parima, et mõista võrdselt õigust nende üle, kes nende ette ilmuvad. See sõltumatu kohtusüsteem on miski, mille eest peaksime kõik tänulikud olema,” lisas Roberts avalduses, milles Trumpi nime ei mainitud.

„Vabandust, ülemkohtunik John Roberts, aga teil on tõesti „Obama kohtunikud”, ja neil on hoopis teistmoodi vaated kui inimestel, kelle kohus on tagada riigi ohutus,” vastas Trump Twitteris.

On haruldane, et USA üheksaliikmelise ülemkohtu eesistuja teeb sellise avalduse vastuseks presidendile. USA põhiseaduse järgi on föderaalne kohtusüsteem võrdne valitsuse haru täidesaatva ja seadusandliku haruga ning osa süsteemist, mis kontrollib ja tasakaalustab võimu. Föderaalkohtunikke nimetavad presidendid ja kinnitab senat.