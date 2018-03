EPL ZÜRICHIS | Uusparempoolsete guru Steve Bannon lubas Šveitsis peetud kõnes populistliku revolutsiooni jätkumist

Täna õhtul esines Zürichis ajalehe Weltwoche kutsel avaliku kõnega endine Valge Maja peastrateeg ja parempoolse uudisportaali Breitbart endine juht Steve Bannon.

Esimest korda avalikult Euroopas esinenud Bannon rääkis Donald Trumpi 2016. aasta valimisvõidust ja brittide hääletusest ning märkis, et nagu Itaalia äsjased valimised näitasid, on majanduslikku populismi (tema enda termin) ennatlik maha kanda. "Pärast Prantsusmaa valimisi tegi poliitiline eliit valejärelduse, et liikumine on läbi," müristas Bannon. "See ei ole läbi. See alles algab."

Samuti rääkis Bannon enda praegustest suhetest Trumpiga, sellest, kuidas krüptovaluutad aitavad võimu tagasi rahva viia ja uuest globaalsest kriisist, mis tema sõnul on vältimatu.

