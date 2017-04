ENPA alustas Eesti ja teiste liikmesriikide survel korruptsioonisüüdistuste uurimist

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) presidendile Pedro Agramuntile anti eile üle Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide esimeeste allkirjastatud pöördumine, milles nõuti välise juurdluse alustamist ENPA liikmete vastu esitatud korruptsioonisüüdistuste uurimiseks.

Seepeale otsustati Strasbourgis moodustada kolme eksperdiga ENPA väline uurimisgrupp juurdluse alustamiseks.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul oli seitsme riigi soov, et toimuks erapooletu uurimine võimaliku korruptsiooni asjaolude tuvastamiseks. „Kui senised katsed pole meil vilja kandnud, siis nüüd on uurimist alustatud ja loodetavasti saabub peagi ka selgus,“ ütles Nestor.

Pöördumise allkirjastasid seitsme NB8 riigi ehk Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti ja Leedu parlamentide esimehed.

ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marianne Mikko hinnangul peaks vähemalt üks uurimisgrupi liikmetest olema auväärne ja Euroopas tuntud poliitik. „Vahetult pärast NB8 parlamentide esimeeste kirja üleandmist ENPA presidendile korruptsioonisüüdistuste uurimiseks tehti see ka teoks. Mul on hea meel, et ENPA suutis selles küsimuses olla otsustav ning anda signaal, et korruptsiooni ei tolereerita,“ ütles Mikko.

Itaalias Milano kohtus on käimas protsess parlamendiliikme Luca Volonté üle, keda süüdistatakse Aserbaidžaanist raha saamises, mille vastutasuks ta olevat teinud riigile sobivat poliitikat ENPA-s.