Ennustus: Jaapani rahvaarv kahaneb 2065. aastaks kolmandiku võrra

Jaapani rahvaarv kahaneb ennustuste järgi 2065. aastaks 88,08 miljonini, mis tähendab ümmarguselt 30-protsendilist kukkumist 2015. aasta tasemelt, teatas valitsusega seotud uurimisinstituut esmaspäeval.

Rahvuslik rahvastiku ja sotsiaalse kindlustatuse uurimise instituut kinnitas, et rahvastiku kahanemine, mis algas 2008. aastal pärast Jaapani rahvaarvu tippu 128,8 miljoni juures, on tulnud, et jääda. Instituut kutsub üles valmistuma tagajärgedeks paljudes valdkondades, sealhulgas pensioni ja tervishoiusüsteemi valdkondades, vahendab Japan Times.

Hinnanguline rahvaarvu kahanemine on väiksem kui 2012. aasta sarnase uuringu järgi, kus ennustati rahvaarvu kukkumist 86,74 miljonini 2060. aastaks. Erinevus tuleb sündide hiljutisest kergest kasvust 30. ja 40. eluaastates naistel.

Jaapani rahvaarv peaks uuringu järgi langema alla saja miljoni 2053. aastaks. Seega seatakse kahtluse alla valitsuse eesmärk säilitada vähemalt sajamiljoniline rahvaarv kuni 2060. aastateni.

Keskmine eluiga arvatakse 2065. aastaks tõusvat meeste hulgas 84,95 aastani ja naiste hulgas 91,35 aastani. 2015. aastal olid need numbrid vastavalt 80,75 ja 86,98.

65-aastased ja vanemad inimesed moodustavad 2065. aastaks Jaapani rahvastikust 38,4 protsenti.

Jaapani peaminister Shinzo Abe on teinud rahvastiku kahanemise vastu võitlemisest ühe oma prioriteedi ning seadnud eesmärgiks 1,8 last naise kohta (praegu 1,4 last naise kohta). Erinevalt paljudest teistest arenenud riikidest, kus sisseränne tasakaalustab sündivuse langust, on Jaapan suuremõõdulisele sisserändele piiride avamise suhtes negatiivselt meelestatud.

Rahvastiku kahanemine on juba rängalt tabanud mitmeid linnu ja maapiirkondi, kuivatades kokku maksutulud ja tööjõu. Näiteks Shizuoka linn teatas eelmisel nädalal, et rahvaarv langes 1. aprillil esimest korda pärast ametlikult suurlinna õiguste saamist alla 700 000.

Isegi Tokyo, kuhu voolab sisse noori inimesi üle kogu riigi, peaks hakkama pärast 2025. aastat kahanema.