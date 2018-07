Enne Putini ja Trumpi kohtumist Helsingis liigub läbi Soome lahe Vene tuumaallveelaev Orjol

Laevad liiguvad Kroonlinna suunas, kus osalevad iga-aastasel mereparaadil 29. juulil.

Orjol (K-266) on Oscar-II klassi tuumaallveelaev. 155 meetrit pikk alus on 25 aastat vana ning võeti eelmisel aastal taas teenistusse pärast pikka remonti Severodvinskis.

Põhjalaevastikul on kolm Oscar-II klassi tuumaallveelaeva: Voronež, Smolensk ja Orjol. 2000. aasta 12. augustil uppus Barentsi merel neljas sama klassi alus Kursk, mille pardal hukkus 118 meest.

Putin to show off huge nuclear submarine just south of Helsinki as summit with Trump sails up. #TrumpPutin #PutinTrump https://t.co/71Rx8nQ74c