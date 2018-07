Endised verivaenlased Etioopia ja Eritrea tõotasid teineteisele kallistuste saatel suurt armastust

„Eritrea rahvas on saanud täna võimaluse väljendada oma tõelist armastust ja emotsiooni etiooplaste vastu,” ütles Afwerki. „Me kujutame ette, et Etioopia peaministri otsused ei olnud lihtsad. Aga me võime teile kinnitada, et me astume tulevikule vastu koos. Me hakkame tööle nagu üks.”

Asmara tänavatel tantsisid inimesed ning lehvitati Eritrea ja Etioopia lippe.

Kuu varem üllatas Abiy rahvast rahukokkuleppega nõustumisega, mis lõpetas 20 aastat kestnud piirisõja, milles hukkusid kümned tuhanded inimesed. Etioopial ja Eritreal ei olnud diplomaatilisi suhteid alates sõja algusest 1998. aastal ning Abiy ise võitles linnas, mis on seni vaidlusalune.

Rahukokkuleppega täielik nõustumine oli aprillis ametisse astunud Etioopia peaministri seni suurim ja üllatuslikem reform. Abiy on vabastanud vanglast ajakirjanikke ja opositsionääre, avanud riigi juhitud majandust ja lõpetanud sadade veebilehtede blokeerimise pärast aastaid kestnud valitsusvastaseid proteste.

Loe veel

Kui Etioopia on Aafrika rahvaarvult teine riik, kus elab üle saja miljoni inimese, ja üks maailma kiiremini kasvavaid majandusi, on vaid viie miljoni elanikuga Eritrea üks maailma kinnisemaid riike, mida juhib Afwerki alates riigi iseseisvumisest Etioopia alt 1993. aastal pärast aastaid kestnud mässutegevust. Kultuurisidemed riikide vahel on aga tihedad.

Eritrea on muutunud tähtsaks Euroopasse, Iisraeli ja teistesse Aafrika riikidesse suunduvate põgenike allikaks. Inimõiguslased kritiseerivad Eritrea karme sõjaväekohustuse seadusi.