Endised USA riigitegelased lõid Vene mõjutustööga võitlemiseks uue ühenduse, sinna kuulub ka Toomas Hendrik Ilves

President Ilves Foto: Andres Putting

Ajaleht Washington Post kirjutas kolmapäeval, et rühm kaitsepoliitikaga tegelenud endisi ametnikke ja sõjaväelasi on asutanud uue ühenduse, mille eesmärk on jälgida Venemaa mõjutustegevust, küberrünnakuid ja propagandat ning sellele vastulööke planeerida.