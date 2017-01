Endise ametniku sõnul paneb Trumpi riigivisiidile kutsumine Briti kuninganna väga keerulisse olukorda

USA presidendi Donald Trumpi kutsumine riigivisiidile Suurbritanniasse on pannud kuninganna Elizabeth II „väga keerulisse olukorda“, teatas Briti välisministeeriumi endine kõrgeim riigiametnik Peter Ricketts teisipäeval.

Üle 1,6 miljoni inimese on alla kirjutanud petitsioonile Trumpi visiidi tühistamiseks, vahendab AFP.

Lordide koja liige Ricketts, kes on töötanud ka endise peaministri David Cameroni rahvusliku julgeoleku nõunikuna ja suursaadikuna Prantsusmaal, nimetas kirjas ajalehele The Times kutset enneaegseks.

„Oleks olnud kaugelt targem oodata, et näha millist sorti presidendiks ta osutub, enne kui soovitada kuningannal teda kutsuda. Nüüd on kuninganna pandud väga keerulisse olukorda,“ kirjutas Ricketts.

Riigivisiidid on seotud kuninganna Elizabeth II-ga, kes on riigipea, ning neid peetakse kahe riigi vaheliste sõbralike suhete kõrgeimaks väljenduseks.

Suurbritannia peaminister Theresa May kuulutas riigivisiidi välja kohtumisel Trumpiga reedel Valges Majas.

„Ei ole olemas pretsedenti, et USA president teeks riigivisiidi sellesse riiki oma esimesel aastal,“ ütles Ricketts. „Valitsus peab astuma kiiresti samme, et kaitsta tema majesteeti kasvava poleemika eest.“

The Times tsiteeris Buckinghami paleele lähedasi allikaid, kes ütlesid, et riigivisiit toimub May soovitusel. Ühe allika sõnul ei taha kuninglikud ametnikud tirida kuningannat millessegi poliitilisse.

Suurbritannia endine välisminister William Hague ei pidanud ajalehes Daily Telegraph asju sugugi problemaatiliseks.

„Kuninganna, kellel on aastakümnete jooksul palutud võõrustada selliseid türanne nagu presidendid Mobuto Sairist ja Ceaușescu Rumeeniast, saab jultunud miljardäriga New Yorgist pingutuseta hakkama,“ kirjutas Hague.