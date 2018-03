Endine Vene spioon Suurbritannias ütles, et on Kremli lööginimekirjas koos mürgitatud Skripaliga

Endine Vene topeltagent Boriss Karpitškov sai veebruari keskel oma sünnipäeval kõhedaks võtva telefonikõne, milles öeldi, et ta on Kremli lööginimekirjas koos kolleegi Sergei Skripaliga, kes hiljem närvimürgiga mürgitati, vahendab NBC News.

„Ole ettevaatlik, vaata ringi, midagi hakkab ilmselt juhtuma,” ütles vana sõber telefoni teel Karpitškovile. „Asi on väga tõsine ja sa ei ole üksi.”

Nimede hulgas loetelus oli Skripal, keda Karpitškov sel ajal ei tundnud.

Veel olid Karpitškovi sõnul Kremli nimekirjas mitmed teised endised KGB agendid ning Christopher Steele, kes koostas 35-leheküljelise toimiku, milles väidetakse, et Venemaa ja USA presidendi Donald Trumpi valimiskampaania vahel oli kokkumäng. Nimekirjas oli ka USA Vene isikute vastaste sanktsiooni – Magnitski seaduse – taga olnud juhtiv jõud Bill Browder.

59-aastane Karpitškov ütles, et alguses mõtles ta, et telefonikõne oli pigem nali kui ähvardus – must Vene huumor. Aga Skripali mürgitamine on ta väga ärevaks teinud. „Sellel on FSB kaubamärk,” ütles Karpitškov Venemaa Föderaalsele Julgeolekuteenistusele viidates.

NBC News intervjueeris Karpitškovi nädalavahetusel renditud stuudios Londonis ja ta keeldus ütlemast, kus ta Suurbritannias elab.

Karpitškov usub, et rünnak Skripali vastu, kui see ei olnud otseselt heaks kiidetud Venemaa presidendi Vladimir Putini poolt, oli vähemalt saanud rohelise tule FSB kõige kõrgemal tasemel. Karpitškovi sõnul oli see „väga planeeritud, organiseeritud ja läbiviidud operatsioon”.

NBC Newsiga rääkis ka teine endine topeltagent Viktor Makarov, kes samuti oma ohutuse pärast kardab, aga tema elu on palju vähem salastatud kui Karpitškovi oma.

Makarov kutsus NBC Newsi oma väikesesse korterisse Põhja-Inglismaa väikelinnas Haltwhistle’is. Makarov peab tähelepanelikke naabreid ja tihedalt läbipõimunud kogukonda oma parimaks kaitseks tapmiskatsete vastu Venemaalt.

„Kui mõni võõras välja ilmub, nähakse teda kohe, uskuge mind,” ütles 63-aastane Makarov. „Minu poolt on kaks asja: jumal ja kohalik kogukond.”

Makarov elab tagasihoidlikku elu ja saab riiklikku pensioni, mille suurus vastab 912 eurole kuus. Makarov käis kunagi KGB koolis samal ajal kui Putin, kuid enda sõnul ei ole tal tulevasest presidendist sellest ajast mingit mälestust.

Pärast lõpetamist töötas Makarov kreeka-vene tõlgina Nõukogude luure heaks. Ta pettus Nõukogude välispoliitikas pärast 1979. aasta sissetungi Afganistani ja repressioone Poolas.

„Minu ülejooksmise põhjustas see, et ma mõistsin, et tegin valesid asju, teenides seda režiimi,” ütles Makarov.

Makarov võttis vahendaja kaudu ühendust Briti spiooniga Moskvas ja edastas kahe aasta jooksul informatsiooni Briti luurele. Makarov jäi aga vahele ja mõisteti kümneks aastaks kolooniasse. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist kärbiti tema karistus poole lühemaks ja ta vabanes 1992. aasta veebruaris.

Pärast vabanemist võttis Makarov ühendust Briti ametnikuga Lätis, kes võimaldas tema üleviimise Suurbritanniasse.

Praegune Suurbritannia kodanik Makarov usub, et Putin, kes on lääne peale solvunud, et teda eiratakse, tahab lihtsalt, et teda arvestataks.