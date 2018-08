Endine Trumpi nõunik väidab, et tegi salaja salvestuse Valge Maja situatsiooniruumis

Manigault Newman alustas tööd Valges Majas varsti pärast Trumpi ametisse astumist 2017. aasta jaanuaris. Ta töötas presidendi assistendi ja avalikkusega ühenduse pidamise büroo kommunikatsioonidirektorina. Valgest Majast lahkus Manigault Newman eelmise aasta detsembris, vahendab Voice of America.

Manigault Newman töötas Trumpi heaks ka valimiskampaania ajal. Ta tunneb Trumpi ajast, kui nad tegid koostööd 2004. aastal tõsielusarja „The Apprentice” esimesel hooajal. Trump oli saatejuht ja Manigault Newman üks võistlejatest.

Valimiskampaania ajal ja Valges Majas töötades toetas Manigault Newman avalikult Trumpi ja tema poliitikat. Samuti kaitses ta Trumpi rassismisüüdistuste eest.

Nüüd on aga Manigault Newman kirjutanud raamatu „Unhinged” („Endast väljas”), mis avaldatakse täna ja mis räägib tema Valge Maja kogemustest. Raamatule reklaami tehes avaldas Manigault Newman audiosalvestuse vestlusest, mille ta enese sõnul salvestas salaja Valges Majas.

Manigault Newmani sõnul leidis vestlus Valge Maja personaliülema John Kellyga aset üliturvalises situatsiooniruumis. Manigault Newman avaldas osa salvestusest pühapäeval telekanali NBC saates „Meet the Press”.

Salvestuses on kuulda, kuidas Kelly ütleb, et tahab Manigault Newmaniga rääkida Valgest Majast lahkumisest. Kelly sõnul on Manigault Newmaniga seotud aususe probleeme. Need probleemid olid seotud valitsuse sõidukite kasutamisega ning rahaprobleemide ja muude asjadega, ütleb Kelly.

„Kui me teeme sellest lahkumisest sõbraliku... võid sa vaadata oma ajale siin Valges Majas kui aastale riigi teenimisele ja võid edasi minna ilma igasuguste raskusteta tulevikus seoses sinu reputatsiooniga,” ütleb Kelly Manigault Newmanile.