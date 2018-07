Endine kriketistaar Imran Khan on end Pakistani valimiste võitjaks kuulutanud, kuigi tulemusi alles oodatakse

Pakistanis oodatakse hiljaks jäänud valimistulemusi, kuigi endine kriketistaar Imran Khan on ennast juba võitjaks kuulutanud, vaatamata väidetele massilise häälte võltsimise kohta tema kasuks.

Valimisametnikud on tugeva kriitikatule all valimistulemuse puudumise tõttu kaks päeva pärast valimisjaoskondade sulgemist. Tegemist on enneolematu hilinemisega, mis on vaatlejate sõnul õõnestanud valimiste legitiimsust, vahendab AFP.

Valimised olid haruldane demokraatlik võimuvahetus tuumarelva omavas moslemiriigis, mida on selle ajaloost poole jooksul valitsenud armee. Kõike seda on aga juba rikkunud vägivald ja süüdistused sõjaväe sekkumises.

Valimiskomisjon on manipuleerimise süüdistused tagasi lükanud ja põhjendanud tulemuste viibimist uue, katsetamata häältelugemistarkvara kasutamisega. Tulemust lubatakse täna.

Rahvusvahelised vaatlejad peaksid samuti täna oma hinnangu andma. Rivaalitsevad erakonnad, sealhulgas seni võimul olnud Pakistani Moslemiliiga-Nawaz on väitnud, et on toimunud jultunud võltsimine.

Valimiskomisjoni teatel on 80 protsendi loetud häälte juures tugevalt juhtimas Khani erakond Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), mis on kindlustanud parlamendis seni 109 kohta.

Pole aga kindel, et PTI saab kokku 137 kohta, mida on vaja enamusvalitsuse moodustamiseks, ja võib-olla tuleb moodustada koalitsioon.