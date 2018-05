Endine ihuarst: Trump kirjutas valimiskampaania ajal kirja oma hämmastava tervise kohta ise

NBC Newsi õigusanalüütik Danny Cevallos ütles, et meditsiiniandmed on üldiselt patsientide omand, aga originaalandmed on väljaandja omand. „New Yorgi osariigi seadus nõuab, et arst säilitaks andmeid vähemalt kuus aastat, nii et arst, kes annab oma originaalandmed üle, riskib New Yorgi osariigi seaduse rikkumisega.”

Bornsteini sõnul viidi kaasa originaalsed ja ainsad koopiad Trumpi meditsiinidokumentidest.

Schilleriga koos käis Bornsteini kabinetis Trumpi äriettevõtte Trump Organizationi juriidiline juht Alan Garten.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders ütles eile NBC Newsile, et meditsiiniandmete oma valdusse võtmine on uue presidendi standardprotseduur.

Bornstein ütles, et Trump katkestas sidemed temaga pärast seda, kuid ta ütles ajalehele New York Times, et Trump võtab ravimit nimega Propecia, mis kirjutatakse välja, et stimuleerida meestel karvakasvu.

Artikkel avaldati 2017. aasta 1. veebruaril. Mehed saabusid Bornsteini kabinetti kaks päeva pärast artikli ilmumist.

Bornsteini sõnul räägib ta sellest nüüd, sest on näinud teateid, et Jackson, keda on väidetavalt nimetatud „kommionuks” Valge Maja arstina lahkelt valuvaigistite väljakirjutamise eest, ei naase oma ametikohale pärast seda, kui kaaluti tema kandidatuuri veteranide asjade ministri kohale.

70-aastane Bornstein oli Trumpi ihuarst üle 35 aasta.

Valimiskampaania ajal kirjutas Bornstein kirja, milles kuulutas, et Trumpist saaks kõige tervem president ajaloos. Ta nimetas Trumpi tervist hämmastavalt suurepäraseks.

NBC Newsile ütles Bornstein, et selles kirjas kasutatud sõnad tulid tegelikult Trumpilt eneselt.

„Ta kirjutas selle ise,” märkis Bornstein. „Siis võtsin ma tema keelekasutuse ja lihtsalt tõlkisin selle enda omaks.”

Deklaratsiooni, et Trumpist saaks kõigi aegade terveim president, tõlgendas Bornstein enese sõnul musta huumorina.

„See ei olnud mõeldud tõsise kommentaarina,” ütles Bornstein NBC Newsile. „Ma arvan, et inimestel ei ole sedalaadi huumorimeelt, aga minul on.”