Endine Briti välisminister Boris Johnson: burkasid kandvad naised meenutavad postkaste ja pangaröövleid

Möödunud nädalal liitus Taani juba Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja Belgiaga, keelustades burkade ja nikaabi kandmise. Boris Johnson kirjutas, et koolid ja ülikoolid võiksid eeldada oma õpilastelt, et nood eemaldavad nägu katvad rüüd, kui see teeb nad "pangaröövlite sarnaseks".

"Kui te ütlete, et burkad on ängistavad, siis ma olen teiega nõus," kirjutas Johnson.

"Kui te ütlete, et need on imelikud ja naisi sunnitakse nägu katma, nõustun ma samuti ja lisan, et ma ei näe ühtegi ettekirjutust Koraanis, mis käseks naisi seda tegema," jätkas mees.

"Ma lähen isegi kaugemale ja ütlen, et see on täiesti naeruväärne, et inimesed peaksid vabatahtlikult ringi käima nagu postkastid," lisas Johnson.