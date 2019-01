End Venezuela presidendiks kuulutanud Guaidó on valmis kaaluma amnestia andmist Madurole, kui ta võimu loovutab

Intervjuus USA hispaaniakeelsele telejaamale Univision märkis Guaidó, et sarnane amnestia mängis rolli Tšiili demokraatiale üleminekul, vahendab BBC News.

„Kui see hetk saabub, uurime me seda asja. Need amnestiad on laual kõigi jaoks, kes on valmis ... taastama põhiseadusliku korra,” ütles Guaidó.

Guaidó lubas vabu valimisi, et liikuda kiiresti edasi kriisist ülesaamiseks.

Varem on Guaidó öelnud, et Venezuela põhiseadus lubab tal ajutiselt võimu võtta, sest ta usub, et Maduro presidendiks valimine ja seetõttu ka ametisolek on kehtetu.

Kolmapäeval korraldati Venezuelas massimeeleavaldused Maduro vastu. Mõningad meeleavaldused toimusid ka tema toetuseks.

Ühel meeleavaldusel pealinnas Caracases kuulutas opositsiooni kontrollitud parlamendi esimees Guaidó end riigi ajutiseks presidendiks.