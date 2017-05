Emmanuel Macron langes ööpäev enne valimisi massiivse küberründe alla

Prantsusmaa presidendikandidaat Emmanuel Macron teatas reedel pelgalt ööpäev enne otsustavat valimisvooru oma kampaania, sh elektroonpostkastide ulatuslikust häkkimisest.

Macroni sõnul oli tegemist massiivse ja koordineeritud küberrünnakuga, mille käigus juba mõne nädala eest mitme parteiametniku isiklikesse ja tööalastesse elektroonkirjakastidesse sisse häkiti, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Wikileaks jagas öösel linki kümnete tuhandete elektronkirjade ja dokumentidega oma Twitteri kontol, märkides, et materjale on kokku üheksa gigabaidi jagu, millest osa on alles kontrollimisel.

Wikileaksi teatel ei ole nemad lekke taga.

Prantsusmaa siseministeerium tõdes aga, et ei saa juhtunut kommenteerida, sest seadus keelab presidendivalimistele mõju avaldada võivate kommentaaride tegemise ööpäev enne valimispäeva.

Valimiskomisjon kohtub erakorraliselt täna hommikul, et küberrünnakut arutada, ja soovitas ajakirjandusel mitte asuda avaldama lekitatud dokumente, kuna osa neist on tõenäoliselt võltsitud.

Homme toimub presidendivalimiste teine voor, kus vastamisi on tsentrist Macron ja paremäärmuslik Marine Le Pen. Arvamusküsitluste kohaselt peaks Macron Le Peni võitma ligi 20 protsendipunktiga.