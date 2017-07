Ema jättis kaks noort last kaheks päevaks koju, et sõita Pariisi pulmapidu korraldama

Inglismaal mõistis kohus kuue kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse emale, kes jättis kaheks päevaks järelevalveta koju oma 11- ja kuueaastased pojad, et sõita ise pulmapeo asjaajamisteks Pariisi.

BBC vahendab, et ema jättis poistele vaid potitäie suppi, kui ise märtsis kahepäevasele reisile sõitis. Seal oli tal vaja teha asjatoimetusi oma pulmapeoks mehega, kellega oli veebi kaudu tutvunud.

Inglismaal Bradfordis elav naine selgitas kohtus, et oli algselt plaaninud lapsed oma sõbra hoole alla jätta, ent vanem poeg oli veennud teda, et kahekesi saadakse kenasti hakkama. Kui aga nooremale poisile tuli kooli järele tema vanem vend ja õpetaja kuulis, et nende ema hoopis välismaal, teavitati politseid, lapsed võeti sotsiaaltöötajate hoole alla ning ema arreteeriti tagasi koju jõudes.

Kuna ema kahetses juhtunut ja tunnistas kohtus, et tegi "kohutava vea" ning lastel lubati hiljuti taas ema juurde kolida, otsustas kohtunik naist reaalsest vanglakaristusest säästa.