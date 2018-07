Elon Musk vabandas Tai poiste koopast päästmisel osalenud sukelduja pedofiiliks nimetamise eest

Miljardär Elon Musk vabandas Tai poiste koopast päästmise operatsioonil osalenud Briti sukelduja pedofiiliks nimetamise eest.

Tesla tegevjuht kirjutas eile õhtul Twitterisse mitu sõnumit, milles ütles, et rääkis pühapäeval suurest vihast, kui sukelduja Vern Unsworth oli süüdistanud Muski ja SpaceX-i insenere PR-trikis miniallveelaeva saatmise näol 12 poisi ja nende treeneri päästmiseks üleujutatud koopast, vahendab Associated Press.

Musk ütles, et Unsworthi kriitika ärritas teda, aga ta ei oleks pidanud nimetama sukeldujat „pedoks”. Musk teatas, et see on tema ja ainult tema viga.

Muski pühapäevane hiljem kustutatud säuts peletas investoreid Tesla aktsiast eemale ja selle kurss kukkus esmaspäeval ligi kolm protsenti. Unsworth ütles varem sel nädalal CNN-ile, et kaalub kohtusse minekut.