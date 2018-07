Elon Musk saadab Tai koopas lõksus olevate poiste abistamise võimalusi uurima oma inseneride meeskonna

Miljardär Elon Musk saadab oma inseneride meeskonna Taisse, et nad uuriksid võimalusi koopas lõksus olevate jalgpallipoiste välja aitamiseks.

Muski ettevõtted saaksid aidata poiste täpse asukoha kindlaks määramisel, kasutades Space Exploration Technologies Corp-i või Boring Co tehnoloogiat, pumbata koopast välja vett või anda vastupidavaid akusid, mida tuntakse nime all Tesla Inc Powerwalls, teatas Muski pressiesindaja varem. Pole selge, kas Tai võimud on abipakkumise vastu võtnud, vahendab Bloomberg.

Muski tunneliettevõte Boring Co võib potentsiaaliselt kasutada anda oma tohutuid puure või kaevamistööde oskusteavet, kuid selline lähenemine oleks praegusel juhul liiga ohtlik.