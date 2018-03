Elon Musk kustutas Facebooki

Ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor Elon Musk otsustas liituda algatusega #DeleteFacebook (kustuta Facebook -toim).

Musk viis reedel Facebookist minema nii Tesla kui Space Xi, millel oli seal üle kahe miljoni jälgija.

Ärimagnaat otsustas seesuguse otsuse kasuks pärast seda, kui tema aadressil hakati Twitteri kaudu säutsuma, et ta loobuks oma ettevõtete turundamisest Facebooki vahendusel. Musk vastas seepeale, et ta ei olnud isegi teadlik, et Teslal ja Space Xil oli Facebooki leht, ja lubas asjaga tegeleda. Tema sõnul nägi Tesla Facebooki-leht nii või teisiti üsna kehv välja.

Üleskutse kustutada Facebook hakkas levima pärast seda, kui tuli välja, et konsultatsioonifirma Cambridge Analytics kasutas kümnete miljonite Facebooki kasutajate teavet, et koostada neist psühhograafilised profiilid ja seeläbi mõjutada neid presidendivalimistel hääletama Donald Trumpi poolt.