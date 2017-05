EL palus Hiinal piirata põgenike veoks kasutatavate kummipaatide tootmist ja müüki

Euroopa Komisjon esitas Hiinale palve piirata täispuhutavate kummipaatide tootmist ja nendega kauplemist, sest paljud varjupaigataotlejad saabuvad Aafrikast Euroopasse just sellistes Hiina vabrikutes toodetud kummipaatides.

Euroopa Liidu migratsioonivolinik Dimitris Avramopoulos palus Pekingis selles asjas Hiina võimude abi, vahendab NOS.

„Ma palusin toetust, et sedasorti kaubandusele lõpp teha, sest see kaup ei teeni üldisi huve. See on halastamatute inimsmugeldajate käes ohtlik toode,“ ütles Avramopoulos.

Ei ole teada, kuidas Hiina pool Avramopoulose palvele reageeris.

Kaks kolmandikku varjupaigataotlejatest, kes tulevad üle Vahemere, teevad seda kummipaadiga. Suur osa paatidest tuleb Hiinast ja neid saab veebipoodidest osta paarisaja euro eest. Internetikaubanduse ettevõte Alibaba pakub kummipaate isegi nimetuse „refugee boat“ („põgenikepaat“) all. Ühes reklaamis on kirjas, et paati mahub 30-60 inimest.

Üks Malta ajaleht kirjutas varem, et aastatel 2012-2016 on Hiinast sisse toodud üle 5000 kummipaadi. Keskmiselt maksavad need umbes 250 eurot.