EL ja NATO kutsusid Türgit rahunema

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Euroopa Komisjon kutsusid Türgit vaoshoitusele ning hoiduma tegevusest, mis võiks suhteid Hollandiga veelgi halvendada.

„EL kutsub Türgit üles hoiduma liialdatud avaldustest ja tegevusest, mis olukorda veelgi halvendada ähvardavad,“ ütles EL-i pressiesindaja Margaritis Schnias, viidates Türgi juhtide nädalavahetusel tehtud avaldustele, milles süüdistati Hollandit natsismis ja fašismis. Schniase sõnul saab erimeelsused lahendada ainult avatud ja otseste kommunikatsioonikanalite kaudu, vahendab De Volkskrant.

„Demokraatia süda on ägedad vaidlused, aga ka austus. Ma kutsun kõiki NATO liitlasi vastastikust austust üles näitama ja olukorda deeskaleerima,“ ütles Stoltenberg esmaspäeval Brüsselis Hollandi ja Türgi vahelise diplomaatilise tüli kohta.

„Me peame tegema kõik, et keskenduda sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, mis meid mõnikord lõhestab,“ lisas Stoltenberg.

Stoltenberg andis mõista, et ei ole mingit küsimust NATO Türgist väljatõmbumisest. „NATO kohalolek Türgis on hea Türgi ja ülejäänud Euroopa jaoks. See on meie ühine huvi,“ ütles Stoltenberg.