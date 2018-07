EL-il pole Läti metsapõlengu kustutamiseks enam vabu helikoptereid, appi tuleb Valgevene

Pärast istungit teatas siseminister Rihards Kozlovskis, et valitsus otsustas paluda rahvusvahelist abi Euroopa Liidu ja NATO tsiviilkaitse raames. Kozlovskis lisas, et Läti sooviks, et põlengukohas töötaks pidevalt kolm helikopterit.

Läti tuletõrje- ja päästeteenistuse ülema asetäitja Kristaps Eklons ütles, et turbaraba ja metsa põleng võib jätkuda veel nädala ja rohkem. Läti hoiab kontakti Leedu ja Eestiga ja selgitab välja, milliseid tehnilisi ja ka inimressursse on nemad valmis saatma.

Valdgale turbarabapõleng algas 17. juulil ja see levis hiljem metsa. Euroopa Liidu programmi Copernicus andmetel on põlenud 1010,5 hektarit metsa, mida on 170 hektarit rohkem kui ööpäev tagasi.

Varem evakueeriti tugeva suitsu tõttu Stikli küla, aga laupäeval naasid kõik elanikud kodudesse, olles andnud allkirja, et võtavad omale vastutuse oma ohutuse eest.