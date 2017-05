EL-i ülemkogu president Tusk: meil ei ole Trumpiga ühist seisukohta Venemaa suhtes

Euroopa Liidul ja USA presidendil Donald Trumpil näivad olevat erinevad seisukohad Venemaaga suhtlemise, kliimamuutuse ja ülemaailmse kaubavahetuse kohta, teatas Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk pärast kohtumist Trumpiga neljapäeval.

Tusk ütles televisioonis üle kantud avalduses, et nad olid Trumpiga ühel meelel relvarühmituste vägivalla ja suhete kohta Ukrainaga, vahendab Reuters.

„Me arutasime välispoliitikat, julgeolekut, kliimat ja kaubandussuhteid,“ ütles Tusk pärast tema ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri tunniajalist kohtumist Trumpiga.

„Minu tunne on, et me olime paljudes valdkondades ühel meelel, eelkõige terrorismivastase võitluse osas,“ ütles Tusk.

„Aga mõned küsimused jäävad lahtiseks, nagu kliima ja kaubandus, ning ma ei ole sada protsenti kindel, et me saame täna öelda – „meie“ tähendab hr presidenti ja mind ennast – et meil on ühine seisukoht, ühine arvamus Venemaa kohta, kuigi mis puutub konflikti Ukrainas, tundub, et me oleme samal lainel,“ lausus Trump.