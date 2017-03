EL-i liikmesriikide juhid toetasid Tuski jätkamist ülemkogu eesistujana

Tuski valimist kinnitas Belgia peaminister Charles Michel, kes õnnitles Twitteris Tuski ülemkogu esimeheks taasvalimise puhul.

"Olen tänulik usalduse ja positiivse tagasiside eest. Ma annan endast parima, et muuta EL paremaks," kirjutas Tusk Twitteris.

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 9, 2017