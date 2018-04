EL-i eesistuja Bulgaaria korraldas noortekonverentsi tasuta alkoholi ja poolpaljaste tantsijannadega

„See konverents oli õpikunäide selle kohta, mida noorte kaasamine ei ole. Euroopa on ülemaailmne eeskuju ja inspiratsioon ülejäänud maailmale selle kohta, mis on võimalik noortele inimestele otsustusõiguse andmise osas, sest me oleme selle nii üles ehitanud. Ja see konverents on kõike seda õõnestanud ja selle ohtu seadnud,” ütles Alvarado. „Konverentsi ühelgi diskussioonipaneelil ei olnud noori ega Euroopa valitud esindajaid [...] Kas see on see, mida nad mõtlevad noortele otsustusõiguse andmise all?”

Alvarado sõnul oli üritusel palju ÜRO ametnikke, kes aga ei jälgi ega panusta struktuurilisse dialoogi, Euroopa Liidu noortepoliitikasse ega kaalul olevatesse protsessidesse.

Alvarado viitas ka teiste liikmesriikide valitsuste esindajatele, kes ütlesid, et ÜRO kohalolek oli mõõdutundetu Euroopa Liidu konverentsi kohta, ning teiste Euroopa Liidu valitsuste, uurijate ja noorteliidrite hulgas ollakse pettunud selle üle, kuidas Bulgaaria on oma eesistumist läbi viinud.

Alvarado rääkis mitmetest puudujääkidest konverentsi korraldamisel, väites, et bulgaarlased tahtsid muuta iga protsessi, mida on varem selliste ürituste korraldamisel kasutatud.

Alvarado sõnul pidid noored esimest korda selle protsessi ajaloos ostma lennukipiletid ise. Varem on seda teinud eesistujariigi valitsus, võttes arvesse, et need kulud kaetakse Euroopa Komisjoni raha eest.

Alvarado kurtis ka, et konverentsil pakuti tasuta kanget alkoholi ning joogid ei võimaldanud mõnedel osalenutel olla vormis järgmise hommiku töösessioonideks. Veelgi šokeerivam oli Alvarado sõnul see, et kuigi konverentsil oli sugude võrdsuse ja noortele naistele otsustusõiguse andmise alane sessioon, toimus õhtul pidu, kus poolpaljad naised tantsisid laudadel, mida Alvarado peab patriarhaalsete stereotüüpide Euroopa Liidus promomise selgeks märgiks. See häiris selgelt paljusid noori liidreid ja valitsuste esindajaid.

„On pöörane, et EL-i avalikku raha on kasutatud sel viisil. See ei ole see EL, mille eest need noored inimesed, keda mina esindan, võitlevad,” ütles Alvarado.

Alvarado märkis ka seda, et Euroopa Liidu hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lahkus pärast oma kõnet ilma noori ära kuulamata.

Noored olid pahased ka Bulgaaria peaministri Bojko Borisovi peale, kes oma kõnes kutsus neid üles mitte unustama oma esimest looduse antud kohust paljuneda, tuues eeskujuks seitsme lapsega Saksa ministri.

Alvarado märkis, et pärast konverentsi sõimasid Bulgaaria valitsusametnikud sotsiaalmeedias noorte esindajaid, kes „söandasid” konverentsi korraldust kritiseerida.