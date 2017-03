EL-i 27 liikmesriiki peavad Brexiti-tippkohtumise 29. aprillil

Euroopa Liidu 27 liikmesriiki peavad 29. aprillil spetsiaalse Brexiti-tippkohtumise, et otsustada järgmised kaks aastat kestvate Suurbritanniaga peetavate läbirääkimiste põhisuunad. Ühendkuningriik kavatseb Euroopa Liidust lahkumise protsessi käivitada kuu varem, 29. märtsil.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles teisipäeval, et „Brexiti-suuniste“ eesmärk on anda kodanikele, ettevõtetele ja kõigile liikmesriikidele „kindlus ja selgus“ selle kohta, kuidas läbirääkimised kulgema hakkavad, vahendab Associated Press.

Suurbritannia, kes sellel kohtumisel ei osale, teatas esmaspäeval, et käivitab Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimised 29. märtsil. Oodatakse, et see tekitab kaheaastase ebakindla olukorra kõigi jaoks, sest ükski liikmesriik ei ole Euroopa Liidust kunagi lahkunud.

„Me peame tegema kõik, mida suudame, et muuta lahutusprotsess EL-i jaoks võimalikult vähe valusaks,“ ütles Tusk.

Pooltel on lahutusleppes kokkuleppimiseks aega kuni 2019. aasta märtsini. Kui võimalik, loodetakse panna alus ka uuele suhtele maailma suuruselt viienda majanduse Suurbritannia ja 500 miljoni elanikuga ühisturu Euroopa Liidu vahel. Mõlema poole nõusolekul võidakse läbirääkimiste aega pikendada.

Tusk rõhutas taas, kui kahetsusväärne Suurbritannia lahkumine tema arvates on.