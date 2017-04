EL ähvardab Ungarit kodanikuühiskonna õõnestamise eest karistusega, muret väljendas ka USA

Frans Timmermans Foto: AFP

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles kolmapäeval pärast eurovolinike Ungari-teemalist kohtumist, et euroliidus tekitab Ungaris toimuv muret ja komisjon on valmis võtma kõiki seaduslikke meetmeid, et EL-i alusväärtusi kaitsta.