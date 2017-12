Ekspert: video nälga surevast jääkarust on eksitav

Ajakirja National Geographic fotograafi video Kanada Bafini saartel hinge vaakuvast jääkarust võib ekspertide sõnul olla eksitav.

Merejää sulamist põhjustav õhutemperatuuri tõus ei võimalda jääkarudel enam hülgeid vajalikul perioodil küttida, mistõttu mitmetel neist ei ole piisavalt toitu ega energiat, et talv üle elada, märkis ajakiri toona.

Jääkaruekspert Leo Ikakhik, kes on näinud palju surevaid jääkarusid, on aga veendunud, et videos nähtud jääkaru ei kannata kliima soojenemise tagajärjel, vaid tegu on haige või haavatud loomaga, vahendab Õhtuleht.

Ikakhi sõnul on loom saanud tõenäoliselt vigastada mõne teise jääkaruga võideldes või kannatab ta sooleparasiitide käes. „Kliima soojenemine ei ole aga kindlasti põhjus,“ arvas ta. „Arktika elus kliima soojenemise tagajärgi veel vähemalt praegu ei märka.“

Ka Berliini zooloog Jörns Fickel peab tõenäoliseks, et videol nähtav jääkaru vaakus hinge tõve tõttu.

Video avaldas looduskaitseorganisatsioon sealegacy.org lootusega tõsta inimeste teadlikkust kliimamuutuste tagajärgedest ja avaldada maailma riigijuhtidele survet nendega võidelda.

USA president Donald Trump tegi selle aasta suvel dramaatilise sammu, astudes välja globaalsest kliimaleppest, mille eesmärk on fossiilstete kütuste kasutamise piiramise ja heitgaaside emissioonide vähendamisega aeglustada üleilmset temperatuuri tõusu.

USA süsihappegaasi emissioon on Hiina järel maailma suuruselt teine, mistõttu ameeriklaste leppest taandumine oli suur löök ülemaailmsetele jõupingutustele võitluses kliimamuutustega.