Ekspert: Trump täidab Venemaa eesmärgi olla halvimast parim

Julgeolekueksperdi sõnul on praegune Donald Trumpi poliitika nii NATO liitlaste, Hiina kui ka islamimaade suunal soodne Venemaa plaanide täitumisel.

Julgeolekueksperdi Keir Giles´i sõnul on mõned Trumpi ametis oldud nädalad toonud selle, mille nimel on Venemaa aastaid töötanud. Nimelt sobib Venemaale, kui USA eemaldub Euroopa julgeoleku tagaja kohalt, nagu Trump on ähvardanud.

Samuti on Venemaale soodne see, kuidas Trump süüdistab Hiinat USA majanduse hädades ning vastandab riiki islamimaadega. Nii paistab Venemaa üha parema koostööpartnerina USA-le, vahendab Iltasanomat.

Kolmapäeval ja neljapäeval toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel Brüsselis kohtutakse esmakordselt uue USA administratsiooniga. Kas ja missugused on uued seisukohad USA käitumises, on raske ennustada. Julgeolekuekspert Giles´i sõnul peab Euroopa olema valmis nn halvimaks plaaniks, mis tähendab üha tõsisemat panustamist ise oma riigi kaitseks.