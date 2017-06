Ekspert: 110-miljardilist USA relvamüügilepingut saudidega ei eksisteeri

Ameerika Ühendriikide administratsioon andis president Donald Trumpi visiidi ajal teada, et viimane sõlmis Saudi kuninga Salmaniga relvamüügitehingu, mille kohaselt müüakse järgmise 10 aasta jooksul saudidele ligi 110 miljardi dollari väärtuses sõjatehnikat. Ametnike ja ekspertide sõnul mingit taolist lepingut aga tegelikult ei eksisteeri.

On küll hulgaliselt kirju osapoolte huvidest ja soovidest, kuid ei ole mingit reaalset lepingut, märkis mõttekoja Brookings Institution ekspert Bruce Riedel. Tegemist on pelgalt erinevate pakkumistega, „kavatsuses olevate lepingutega“, millest saudid võiksid kaitsetööstuse hinnangul kunagi huvituda.

Ükski neist „tehingutest“ ei ole ka sisult originaalne ega erine Obama administratsiooni kavatsustest.

Ühtlasi on Riedeli sõnul ebatõenäoline, et saudidel on üldse võimalik sõjatehnika eest 110 miljardit dollarit välja käia, arvestades nafta madalat hinda ja kolmandat aastat vältavat sõda Jeemeni Houthi mässulistega.

Allikad nii Kapitooliumilt kui ka USA sõjatööstusest kinnitavad samuti, et lepingut saudidega ei ole.

Administratsioon teatas visiidi ajal, et kaitsevarustuse ja -teenuste pakett toetab pikaajaliselt Saudi Araabia ja Pärsia lahe piirkonna julgeolekut seoses Iraanist lähtuva ohuga ja tugevdab kuningriigi võimekust panustada terroritõrjeoperatsioonidesse piirkonnas, vähendades USA sõjaväe koormat nende läbiviimisel.