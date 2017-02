Eksperdid Süüria rahukõnelustelt häid tulemusi ei oota

Süüria rahukõnelusi peetakse nüüd kahes kohas - lisaks Astanale toimuvad need ka ÜRO vahendusel Genfis. Eksperdid ei oota ei Genfist ega oodanud ka Astanast häid tulemusi.

Genfi kõneluste järjekordne voor peaks algama 23. veebruaril, Astanas aga peeti pärast mitut edasilükkamist maha Venemaa ja Türgi vahendatud kõneluste järjekordne voor, vahendas ERR "Välisilma".

Kasahstani pealinnas tõepoolest jõuti järjekordse relvarahu sõlmimiseni, ehkki väga habrastel tingimustel ning Venemaa hakkas varakult hõiskama, et Astana kõnelusi on saatnud edu.

Ka USA uus valitsus on Astana kõnelustele poolehoidu avaldanud. "Türgi ja Venemaa on usaldusväärsed käendajad ja me uurime, kuidas USA saab Astana kaudu rahuprotsessi kiirendada," ütles USA suursaadik ISIS-e vastases koalitsioonis Brett McGurk.

Astana protsessi toetab ka ÜRO erisaadik Staffan de Mistura, kes on Süüria kriisis ilmselt kõige mainekam ja ka kannatava Süüria rahva heaks kõige rohkem ära teinud diplomaat.

"Me toetame Astanat ja sealseid kohtumisi, muidugi eeldusel, et need on kirurgilised, laserkiire täpsusega väga tähtsates küsimustes, ülesehitavad, stabiliseerivad, sõjategevust uuesti katkestavad. Peale selle on ka usaldust rajavad meetmed, mis tähendavad näiteks humanitaartöötajate ligipääsu, mida praegu ei ole, aga mis on väga kurb," rääkis de Mistura.

Rahvusvaheliste suhete asjatundjad aga ei ilmutanud Astanas peetud kõneluste suhtes mingit entusiasmi just seetõttu, et kogu Astana protsess on vastupidine de Mistura kirjeldatule. "Kirurgiat ja laserikiire täpsust" polnud ekspertide hinnangul Astanast loota praegu ega ole ka edaspidi.