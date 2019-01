Ükski inimene plahvatuses viga ei saanud, kuid kontor süttis põlema. Viga said ka lähedalasuvad hooned ja autod.

Saksimaa politsei teatas, et plahvatus oli jätk viimastel kuudel AfD kontorite juures toimunud vandalismiaktidele ning rünnak on poliitiliselt motiveeritud. „Eriliseks muudab Doebelnis AfD vastu toimunud rünnaku fakt, et plahvatusega taheti vigastada inimesi,” teatas politsei.

Juhtunut uurib politsei terrorismivastase võitluse osakond. Kinni on peetud 29-, 32- ja 50-aastased mehed.